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Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci, Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, altın madalya kazandı

Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde devam eden şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle birincilik elde ederek, Avrupa şampiyonu oldu.

2 MADALYA DAHA

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Hamide Doğangün gümüş, Zeynep Acet bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde 35 ülkeden 600 atletin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Hamide Doğangün 18.61'lik derecesiyle ikinci, Zeynep Acet ise 19.24'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Organizasyon, 7 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcularımız, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerdeki final yarışları sonucunda bizlere büyük mutluluk yaşatan derecelere imza atıyor. Organizasyonda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci'yi, gümüş madalya kazanan Hamide Doğangün'ü ve bronz madalyanın sahibi olan Zeynep Acet ile Havva Elmalı'yı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

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