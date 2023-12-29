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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılında Para Politikası Kurulu'nun toplantı takvimini yayınladı. Ayda bir kez toplanan Para Politikası Kurulu aynı gün saat 14.00'de faiz oranını açıklıyor. Kapsamlı değerlendirme ve analizler ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içerisinde TCMB'nin internet sayfasında yayımlanıyor. İşte, 2024 yılında PPK'nın toplantı takvimi ve faiz oranının açıklanacağı tarihler...