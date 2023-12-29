Merkez Bankası yeni toplantı takvimini paylaştı! İşte 2024'te faiz oranının açıklanacağı tarihler
Türkiye Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK)'nun 2024 yılı takvimini paylaştı. Kurul, bu sene 12 kez bir araya gelerek aylık faiz oranını açıklayacak. Faiz kararının İngilizcesi ve kısa gerekçesi, toplantı ile aynı gün saat 14.00'de ilan edilecek. İşte, 2024 PPK takvimine göre aylık faiz oranının açıklanacağı tarihler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılında Para Politikası Kurulu'nun toplantı takvimini yayınladı. Ayda bir kez toplanan Para Politikası Kurulu aynı gün saat 14.00'de faiz oranını açıklıyor. Kapsamlı değerlendirme ve analizler ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içerisinde TCMB'nin internet sayfasında yayımlanıyor. İşte, 2024 yılında PPK'nın toplantı takvimi ve faiz oranının açıklanacağı tarihler...
2024 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ
PPK, 2024 yılında her ayın son Perşembe günü toplanarak faiz oranını açıklayacak. İşte, takvim şöyle;
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024
25 Nisan 2024
23 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
2024 YILINDA AYLIK FAİZ ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
21 Kasım 2024
26 Aralık 2024