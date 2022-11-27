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Haberler Gündem 3. Sayfa Para vermedi diye dövüldü, hastanede öldü
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Para vermedi diye dövülen yaşlı adam, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Samsun'da Hasan Cin, ailesiyle gittiği parkta yürürken yanına gelen 2 çocuğa para vermeyince feci şekilde dövüldü. Tedavi altına alındığı hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. İstanbul Beşiktaş'ta 2 Kasım'da sokaktan geçenleri durdurup para isteyen bir grup, para vermeyen biri kadın 4 kişiyi bıçaklamıştı

Para vermedi diye dövüldü, hastanede öldü
Para vermedi diye dövüldü, hastanede öldü
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İHA

Samsun'da, parkta yürürken para vermedi diye dövülen Hasan Cin (72) hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'ta 10 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Hasan Cin (72), ailesi ile birlikte parka gitti. Yaşlı adam ailesinden ayrılıp yürüdüğü sırada yanına 2 çocuk geldi. Yaşlı adamdan para isteyen çocuklar, parayı alamayınca aniden saldırdı. Dövülen yaşlı adam yere düşerken, saldırgan çocuklar kaçtı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kafasını da kaldırıma çarpan Hasan Cin, yardımına koşan ailesi tarafından yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Hasan Cin, tedavi altına alındığı hastanedeki 10 günlük yaşam savaşını dün akşam saatlerinde kaybetti.

4 KİŞİYİ DAHA DÖVDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis olayla ilgili K.Ö.D. (17) ve B.Ş.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu söz konusu çocukların 3 ayrı olayda para isteyip vermedikleri için 4 ayrı kişiyi dövüp, yaraladıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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