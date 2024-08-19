Para vermeyen annesine kızdı, evi ateşe verdi
Kayseri'de bir genç, annesinden istediği parayı alamayınca öfkelenerek evin kömürlüğünü ateşe verdi. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki C.S., iddiaya göre annesinden istediği parayı alamayınca 3 katlı apartmanın kömürlüğünü ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle üst katlardaki bazı dairelere duman doldu, apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Polis, şüpheli C.S'yi gözaltına aldı.