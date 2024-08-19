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        Haberler Gündem Güncel Para vermeyen annesine kızdı, evi ateşe verdi | Son dakika haberleri

        Para vermeyen annesine kızdı, evi ateşe verdi

        Kayseri'de bir genç, annesinden istediği parayı alamayınca öfkelenerek evin kömürlüğünü ateşe verdi. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:19
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        Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki C.S., iddiaya göre annesinden istediği parayı alamayınca 3 katlı apartmanın kömürlüğünü ateşe verdi.

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        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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        Yangın nedeniyle üst katlardaki bazı dairelere duman doldu, apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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        Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.

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        Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

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        Polis, şüpheli C.S'yi gözaltına aldı.

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        Öte yandan dairelerde mahsur kalan bir kedi ve muhabbet kuşu ise dumandan etkilenmemesi için sahiplerince dışarı çıkarıldı.

        #yangın
        #kayseri
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