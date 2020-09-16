Para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi

AA

Savcılıkça tutuksuz C.T. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, C.T'nin, para istediği annesi N.T'ye, bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine öldürme tehdidinde bulunarak saldırdığı, kıyafetini yırtıp cebir uyguladığı belirtildi.

Zanlının babası tanık S.T. de olay günü oğlu C.T'nin annesinden para istediğini bildirerek, "Annesinin 'parasının olmadığını' söylemesine rağmen oğlum ısrarcı oldu. Daha sonra oğlum, annesine saldırdı. Annesinin kıyafetini yırttı. Zorla para almaya çalıştı. Eşimi, oğlum C.T'nin elinden zor kurtardım." şeklinde ifade verdi.

C.T'nin benzer suçlardan sabıkası olduğu kaydedilen iddianamede, bu kişinin "konut ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

. B. Topaloğlu