'Parallel Animals' sergisi açıldı

Ressam Maria Roza'nın, temsili ve hayvan bedenlerini hayal gücüyle harmanladığı kompozisyonlara dönüştürerek izleyiciyle paylaştığı 'Parallel Animals' adlı yeni kişisel sergisi İstanbul Concept Gallery’de açıldı.

Eserlerinde hayvanların ve temsillerinin kadim zamanlarda sahip olduğu mistik statü ve kudretin tarih boyunca gösterdiği değişimlerden yola çıkan Roza, söz konusu dinamikleri deneyle ölçülebilir mutlak bir mekanik yaklaşımdan kurtarmaya çalışırken hayvan imgesini yeniden ürettiği bir yol izliyor. Sanatçı, yapıtlarında hayvan imgelerini birebir yansıtmak yerine birden fazla hayvanın farklı unsurlarını bir arada kullanarak doğayı sembolize eden gerçeküstü yaşam formları oluşturuyor.

Resimlerindeki hayvan imgeleri kendini kanıtlamaya çalışmaktan uzak bir etkileyicilik barındıran genç ressamın izleyenlerin gündelik gerçeklikten uzaklaşıp bir zihinsel geçiş, bir yabancılaşma yaşamasını sağlayan sergisi 10 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.