Parana - Botafogo maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Parana, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Botafogo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Parana 13 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Botafogo 21 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Parana, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Botafogo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 652 kodlu maçı oynayanlar; Parana galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.60, Botafogo galibiyet oranı 2.60. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Parana son hafta oynanan Atletico Goianiense maçında 1-2 yenildi.

Botafogo ise Macae karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Parana, 6 gol attı ve 9 gol yedi.

Botafogo, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Botafogo 8 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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