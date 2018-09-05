Parana - Chapecoense maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Parana ile Chapecoense, 06 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Parana 15 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Chapecoense 21 puanda ve 18. sırada. Parana, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chapecoense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 469 kodlu maçı oynayanlar; Parana galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Chapecoense galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Parana son haftadaki Chapecoense müsabasında 2-0 yenildi.

Chapecoense, Parana karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Parana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Parana, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

Chapecoense, dış sahada 0 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chapecoense 7 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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