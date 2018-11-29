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Paraşütçü baba-oğulun gökyüzü tutkusu

Konya'da babasıyla yamaç paraşütü yapan 12 yaşındaki Mustafa Uğurlu, milli takıma girebilmek bin 260 rakımlı Takkeli Dağ'dan atlayış yapıyor

29.11.2018 - 15:01 | Güncelleme: AA

Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde 5 yıldır lisanslı olarak profesyonel yamaç paraşütü uçuşları yapan Akif Uğurlu, oğlu Mustafa Uğurlu'nun yamaç paraşütü sporuna başlama serüvenini anlattı.

AA'nın haberine göre baba Akif Uğurlu, yamaç paraşütüne başladığında oğlu Mustafa'nın sürekli kendisini izlemeye geldiğini söyledi.

"EN GENÇ PARAŞÜTÇÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Daha sonraki süreçte, oğlunun Takkeli Dağ'a gelerek kulüp bünyesinde yürütülen temel başlangıç eğitimlerine katıldığını belirten Uğurlu, şöyle devam etti:

"Mustafa bu eğitimlerine 11 yaşında başladı. Yer çalışmalarını da tamamlayarak 12 yaşında tek başına uçmaya başladı. Oğlum önceleri buradaki ekiple vakit geçirmek için benim yanımda geliyordu. Daha sonra yer çalışmalarına başlayınca yeteneğini fark ettik. Ekip arkadaşlarımızla profesyonel eğitim vermeye karar verdik. Mustafa, bir yıl yer çalışması dediğimiz eğitimleri yaptı. Daha sonra Takkeli Dağ ve Beyşehir ilçesinden yaklaşık 20 kez kısa mesafeli uçuş yaptı. Şimdiye kadar en uzun uçuşunu Beyşehir'in Manastır mevkisinden 40 dakika olarak gerçekleştirdi. Şu anda güvenli şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Türkiye'de uçan en genç paraşütçü olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlere gelecektir."

Yamaç paraşütünün ürkütücü bir spor olmadığını vurgulayan Akif Uğurlu, "Yamaç paraşütü, limitleri bilindiği takdirde çok güvenli bir spordur. En uygun maliyetli hava sporudur. Biz gençlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Onların güvenliği bizim için her şeyden önemli." diye konuştu.

Uğurlu, 7. sınıfa giden oğlunun yamaç paraşütü yapmasının okulda derslerini olumsuz etkilemediğini, tam tersine derslerinde ilerleme kaydettiğini ifade etti.

"GENÇLERİMİZİN BURADA OLMALARI GURUR VERİCİ"

Mustafa'nın annesi ve dedesinin ilk başlarda yamaç paraşütüne sıcak bakmadığını anlatan Akif Uğurlu, şöyle konuştu:

"Annesi bizimle dağa geliyor. Oğlunun uçuşunu görünce tabii ki gururlanıyor. Bir taraftan da 'neden paraşüt seçti bu oğlan' diye düşünmeden edemiyor. Mustafa, paraşütü, ekiple birlikte vakit geçirmeyi çok seviyor. Burada 14 yaşında arkadaşı var. Onunla birlikte sırayla uçuyorlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin burada olmaları gurur verici. Çocuklarımızın sosyalleşmelerini istiyoruz. Sürekli bilgisayar, telefon, internet başında evlere kapanmalarını istemiyoruz. Gençler buraya geliyorlar. Uçsunlar ya da uçmasınlar ekiple vakit geçiriyorlar. Ekip ruhunu öğreniyorlar. Yaklaşık 50 kişilik bir kulübüz. Birçok arkadaşımızın çocuğuna eğitim vermeye çalışıyoruz."

MUSTAFA UĞURLU: "BABAMIN UÇUŞLARINI İZLEMEK İÇİN GELİYORDUM"

Mustafa Uğurlu ise 11 yaşında yamaç paraşütüyle uçabilmek için çalışmalara başladığını aktardı.

Bir yıllık çalışmanın ardından uçmaya başladığını belirten Mustafa, şunları kaydetti:

"İlk zamanlar babamın uçuşlarını izlemek için geliyordum. Daha sonra 'ben de bunu yapmak istiyorum' dedim. Annem ve dedem karşı çıktılar. Ama ben yine de 'uçmak istiyorum' diyerek babamla çıkıyordum. İlk uçtuğumda biraz korktum. Ama sonraki uçuşlarımda keyif almaya başladım. İnşallah ilerleyen zamanlarda kulübüm adına hedef yarışmalarına katılarak dereceler elde etmek ve milli formayı giymek istiyorum."

Öte yandan, Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Yaşar Köken, Mustafa Uğurlu'nun kulüpte ilk önce diğer arkadaşlarına yardım ettiğini anlattı. Mustafa'nın babasından çok etkilendiğini vurgulayan Köken, "Şimdiye kadar yaklaşık 20 uçuş yaptı. Gayet iyi gidiyor. İnşallah ileride çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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