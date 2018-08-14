Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Türkiye'yi tanıtmak amacıyla başlattığı "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında ağırlanan Çinli şarkıcı Xu Fei'nin, Fethiye'de paraşütle atlayışı sırasında gitar çaldığı görüntüleri izlenme rekorları kırdı.

AA'nın haberine göre konuya ilişkin açıklamaya göre, Çinli şarkıcı Xu Fei'nin sosyal medyada paylaştığı videoyu kısa sürede 70 milyon kişi izledi.

Türkiye'nin turistik ve kültürel zenginliğini yerinde göstermek ve Çin kamuoyunda ülkenin olumlu algısını güçlendirmek için başlatılan proje kapsamında, Çin'den davet edilen kanaat önderi konumundaki kişilerin ağırlanmasına devam ediliyor.

Geçen yıl, Çin'in en ünlü sinema yıldızlarından Will Liu ile model eşi Wang Pei Yun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim ve gazeteci, Türkiye'de ağırlandı. Will Liu ve eşi, evliliklerinin 10'ncu yıldönümünü Bodrum'da kutlarken, arkadaşı süper star JayJo'nun Türkiye'de film çekimi dahil birkaç sanatsal faaliyeti gerçekleştirmesi gibi konular ele alındı.

BABADAĞ 'ADRENALİN TUTKUNLARI'NI AĞIRLAYACAK!

Bu yıl Haziran ayında ise Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan 560 milyon kullanıcısı bulunan ve günlük 59 milyon kişinin kullandığı Yi Dian-Zixun şirketinin yöneticileri, CCTV, Travel Star TV muhabirleri, Çin Turizm Ofisi yetkililerinden oluşan 11 kişilik grup Türkiye'de ağırlandı. Çinli misafirlere Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasını yerinde keşfetmeleri için İstanbul'da Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı, Yerebatan Sarnıcı, tekneyle boğaz turu ve Taksim İstiklal Caddesi gibi yerler gezdirildi. Daha sonra Ege ve Akdeniz'e geçilerek Tarihi Efes Antik şehri, Afrodisyas Antik Şehri, Antalya Kaleiçi, Olympos, Fethiye Babadağ ve Bodrum gibi yerlere turistik ziyaretler yapıldı.

Temmuz'da ise Çinli ünlü müzisyen Xu Fei'nin de aralarında bulunduğu bir grup ağırlandı. Xu Fei, yeni şarkısının klibini Türkiye'de çekti. Fethiye Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlarken gitar çalan Xu Fei'nin klibi Çin'de izlenme rekorları kırdı.

Ülkesinde, "Müziğin Öncüleri" listesinde "En Ünlü Kadın Sanatçı", Çince şarkılar listesinde "Altın Melody TOP 10" ve East Stormy listesinde "En Ünlü Albüm" ödüllerine layık görülen şarkıcının klibi kısa sürede 70 milyon kişi tarafından izlendi. Kliple ilgili yapılan yorumlarda Türkiye'ye övgüler sıralandı.