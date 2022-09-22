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Parayla arkadaş tutan Bahar Candan'dan olay yaratacak sözler! "Tamamen erkekler..."

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalına konuk olan Bahar Candan, yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Üzerine yalan makinesi takılan Candan, kendisine yöneltilen sorulara doğru yanıtlar verdi.

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  • Parayla arkadaş tutan Bahar Candan'dan olay yaratacak sözler! "Tamamen erkekler..."

    Geçtiğimiz gün Mesut Can Tomay ve Ali Biçim'in YouTube kanalına konuk olan Bahar Candan'a yalan makinesi takıldı. Fenomen Candan, kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru olacak şekilde yanıtlar verdi. Sorulan sorulara verilen yanıtları ise gündem oldu. İşte detaylar...
  • Parayla arkadaş tutan Bahar Candan'dan olay yaratacak sözler! "Tamamen erkekler..."

    Fenomen Bahar Candan birkaç ay önce sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" şeklinde bir gönderi yayınlamıştı. Bunun üzerine kendisine yalan makinesi takılıyken yöneltilen, "Hemcinslerinden mi hoşlanıyorsun?"sorusu üzerine, "Çok kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, duygularım tamamen erkeklere" ifadelerini kullandı.
  • Parayla arkadaş tutan Bahar Candan'dan olay yaratacak sözler! "Tamamen erkekler..."

    Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw'dan daha önce çocuk aldırdığı iddia edilen Bahar Candan'ın bu açıklamayı yapmasının sebebi de ikilinin evleneceği haberini almasından kaynaklanmış.
  • Parayla arkadaş tutan Bahar Candan'dan olay yaratacak sözler! "Tamamen erkekler..."

    PARALI ARKADAŞ TUTTU

    Paralı arkadaş konusunda kendisine yöneltilen soruya ise Bahar Candan'dan gelen cevap herkesi şoke etti. Candan, konu ile alakalı, "300 dolara arkadaş tuttuğunu ancak Dubai'ye gittiğinde fiyatların arttığını söylerken, tuttuğu arkadaşların onun için her şeyi olmak istediğini  açıkladı.
  • Parayla arkadaş tutan Bahar Candan'dan olay yaratacak sözler! "Tamamen erkekler..."

    Candan son olarak, "Önümde eğilip masa olanlar var." dedi.

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