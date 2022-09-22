Fenomen Bahar Candan birkaç ay önce sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" şeklinde bir gönderi yayınlamıştı. Bunun üzerine kendisine yalan makinesi takılıyken yöneltilen, "Hemcinslerinden mi hoşlanıyorsun?"sorusu üzerine, "Çok kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, duygularım tamamen erkeklere" ifadelerini kullandı.