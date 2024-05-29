Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerine göre maktulün en son şüpheli B.D.'nin evine doğru yürüdüğü ortaya çıktı
İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruştumada gözaltına alınan B.D. adlı şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheli B.D., olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek “İşe giderken yolda beyaz kova gördüm onun içindekilerini çöpe attım. Sonrada kovayı yeşillik alana attım. Olayla bir ilgim yok” dedi.
Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin baş kısmının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.’nin evinde de kan izleri arandı.
OLAYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Nihat Salih’in şüpheli B.D. ile iyi arkadaş olduklarını tespit etti. Nihat Salih’in öldürülmeden önce sık sık B.D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı tespit edildi.
KAMERADA EN SON ŞÜPHELİNİN EVİNE DOĞRU GİTMİŞ
Olayla ilgili elde edilen güvenlik kamera görüntülerine göre, Salih’in en son gece 01.30 sıralarında evine geldiği görüldü. Evde kısa bir süre kalan Salih, dışarı çıktıktan sonra B.D.’nni evine doğru yürürken görüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdürdüğünü B.D’nin yakın çevresinin de bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığını belirtti.