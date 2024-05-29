Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!

KAMERADA EN SON ŞÜPHELİNİN EVİNE DOĞRU GİTMİŞ

Olayla ilgili elde edilen güvenlik kamera görüntülerine göre, Salih’in en son gece 01.30 sıralarında evine geldiği görüldü. Evde kısa bir süre kalan Salih, dışarı çıktıktan sonra B.D.’nni evine doğru yürürken görüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdürdüğünü B.D’nin yakın çevresinin de bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığını belirtti.