13 Temmuz 2018 saat 04:47’de 20 derece Yengeç burcunda Parçalı Güneş tutulması yaşanacak. Ay Yeniay zamanında Dünya ve Güneş arasına girdiğinde GÜNEŞ TUTULMASI gerçekleşir. Güneş ışığını yansıtamaz, Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer. Ay Güneş diskinin ancak bir kısmını örttüğü için bu tutulma Parçalı Güneş Tutulmasıdır. Güneş tutulmaları Astrolojide dış enerjiyi ve görüntüyü ifade eder. Daha aktif, daha vahşi canlılığı ve hayati enerjiyi simgeler. Kişisel olmaktan çok daha fazla toplumsaldır. Önemli olayları, başlangıçları ve bitişleri temsil eder. Hayatımızda derin etkiler yaratır. Eğer kişisel haritalarımızda güneş, ay ve diğer gezegenlerle birleşiyorsa, evine bağlı olarak büyük değişimleri ve dönüşümleri hayatımıza getirebilir.

Tutulmanın öncü burçta olması etkisinin daha çabuk ve hızlı bir şekilde göreceğimizin göstergesi. Öncü burçta olan tutulmalar, yabancılarla ilişkilerde, halka ve hükümete problemler getirir. Politikada değişimler gözlenirken, uluslararası ticaret hayatı da tutulmadan nasibini alacaktır.

Su elementindeki tutulmalar sularla, denizlerle ilgili sorunları, doğal felaketleri, aşırı yağışları, nehir sularının taşmasını, deniz kazalarını, likit ve sıvılarla gelen hastalıkları, tsunami etkilerini hayatımıza taşıyacak. Bu güneş tutulması Pasifik ve Hint okyanusunda, Kuzey Antartika’da ve Güney Avustralya’nın bazı kısımlarında görülecek.

Bu tutulma Yengeç gibi Öncü burçları Terazi, Oğlak ve Koç burçlarını diğer burçlardan daha fazla etkileyecek. YENGEÇ temalarını fazlasıyla hissedebiliriz. Yengeç burcu, aile kavramı, anneleri, milli ve ulusal temaları, domestk alanları,güvenliği ve beslenmeyi temsil eder. Hassastır, kırılgandır ve savunmacıdır. Ailevi alanlar, evimize dayalı konular, milli ve ulusal temalar, güvenlik, beslenme konularında savunmacı, hassas ve kırılgan bir süreç geçirmemiz mümkün olabilir. Aile, yerleşim, mekanlarla ( gıda sektörü ve emlak sektörü) ilgili stres ve zorlanmalar, çevre düzenlemeleri, ormancılık, denizcilik, otel, inşaat işleri, dükkan, esnafla ilgili durumlarda iniş çıkışlı ruh halleri oluşabilir. Koruma ve korunma içgüdüsüyle hareket edeceğiz ve bu elde edilecek zafer ve liderlikten daha önemli olacak. Su üçgeninden alacağımız destekle birlik ve beraberlik içinde atılacak adımlarla kendi iç görülerimize vereceğimiz önemle yolumuzda ilerleyebiliriz. İnancımızı kuvvetli tutmalıyız. Bu tutulmada en çok ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekecek. Özel hayatımıza veya ortaklı işlerimize dayalı konularda fikir anlaşmazlıklarına açık olabiliriz. Bizi korkutan, sıkıştıran konular açığa çıkabilir ve korkularımız yüzünden manipüle edilebilir veya edebiliriz.

Türkiye'nin Yükselen burcu Yengeç olduğundan ülkemiz bu tutulmayı 1.evde yaşayacak. 1.eve düşen tutulmalarda DEĞİŞİMLER esas olur. Ev, yerleşim, aile, güvenlikle ilgili konularda halk arası gerginlikler ve huzursuzluklar görülebilir. Hükümetin bazı adımlarda zorlanması, önemli insanların vefatı, ulusal sağlığımız ve başarımızda sorunlar görülebilir. Yine 2 ve 3.evimizi de etkileyeceğinden, para konuları, ticaret ve paraya dayalı işlerimizde, komşularla olan ilişkilerimiz, yayıncılık, gazetecilik, ulaşımla ilgili konularda bu tutulmadan nasibini alacak.

Hükümetin özellikle işçilerle ve emekçi kesimle ilişkilerinde dikkatli davranması gerekiyor. Yine ordu, polis, donanma ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğini çoğaltması ve aralarında oluşacak sürtüşme ve mücadeleleri en aza indirmesi olabilecek sıkıntıları aşmamızda çok faydalı olabilir. Topraklarımızda yaşanan kavgalar, saldırılar ve terör girişimlerine bu ay sonuna doğru çok dikkat etmeliyiz.

Bu tutulmanın Dünya ülkelerine yansımalarına bakarsak;

Avrupa Birliği üzerinde bir çok baskı hissedebilir.

İran toprak, sınırlar ve güvenliğiyle ilgili konularda, mahsül ve tarım, ziraat alanlarında,

İsrail, gemicilik, ticaret, uzak ülke ilişkileri ve dini konularda sorun ve problemler yaşayabilir.

İspanya, yakın ülke ilişkilerinde, iş alanlarında, hizmet ve sağlık sektöründe, ülke güvenliğinde dikkatli olmalı.

Yunanistan yine toprak, madenler, tarım, sınırlar, kredi notunun düşmesi, ekonomik zorluklar, çocuklar ve gençlerle ilgili olaylar, huzursuzlukların artması, turizm düşüşleri ve hizmet sektörlerinde zorlanmalar yaşayabilir.

Hindistan kendi iç huzurlarında, toprakları ve iç güvenlik meselelerine, iş ve hizmet sektöründe zorlanmalara odaklanmalılar.

Amerika’da önemli ve yüksek mevki de olan insanların ölümleri gündeme gelebilir. Hastalıklar, salgınlar, şiddetin ve suçun artması, finansal konularda zorlanma, dış ülke ticaretinde sorunlar etkili olacak. Özellikle finans ve borsa alanlarına dikkat etmeliler. Trump bu tutulmayla beraber gelecek planlarında önemli sorumluluklar hissedecek ve önemli bir organizasyonun sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalacak. Sosyal çevre ilişkilerinde sıkıntıları oluşabilir.

Suriye’nin Ayı üzerinde gerçekleşen Tutulma bu topraklarda halkın yaşayacağı sıkıntıların artacağını gösterir gibi adeta. Çok çekişmeli bir dönem.

Ne ilginçtir Irak’ın Güneş’in de bu tutulmada devrede olduğunu görüyoruz.Karmaşanın artacağı bu dönemde alınacak bazı kararlar iç mselelerde ve dünya genelinde çatışmaları ve savaşları tetikleyebilir.

İtalya’nın Güneş’inin üzerinde oluşan bu tutulma turizm, yabancı devletlerle yapılacak işler, ulusal ticaret ve parasal alanda onları sıkıştırabilir. Maddi konularda sert virajlardan geçebilirler.

Fransa’nın Ay’ının üzerinde olan Tutulma sınırlar, güvenlik, iç meseleler, terör veya doğal afetlerle ilgili konuları tetikleyebilir. İç karmaşalar onları uluslarası ortaklıklarda ve ticari ilişkilerde vurabilir.

İngiltere’nin de Ay derecesi tetikleniyor. Dünya üzerinde adımlarını, kraliçeyi ve İngiltereyi yöneten kesimleri çok konuşabiliriz.

Bu tutulmadan öncelikli olarak etkilenecek ünlüler;

YENGEÇ

13 Temmuz 1954 Sezen Aksu

13 temmuz 1942 Harrison Ford

17 Temmuz 1954 Angela Merkel

Bu ünlüler bu dönem sağlıklarına çok dikkat etmeliler. Hayatlarında her anlamda değişim ve dönüşüm yaşayacaklar. Onları çok konuşabiliriz.

TERAZİ



12 ekim 1974 Ebru Gündeş

12 ekim 1981 Engin akyürek

12 ekim 1968 Hugh Jackman bu tutulmada kariyer hayatlarında yeni başlangıç ve atılımlar yapabilecekleri fırsatları yakalayacaklar. Aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili konularda dikkatli olmalılar, özellikle baba ve erkek figürleriyle sorunlar yaşayabilirler.

OĞLAK

9 ocak 1958 Mehmet Ali ağca

10 ocak 1949 Kemal derviş

09 Ocak Joan Baez

09 Ocak Jimmy Page

11 Ocak 1970 Mustafa Sandal

bu tutulmada özel hayatlarında ve ilişkilerinde yeni bir dönemi yaşayabilirler. Ortaklı işleri olanlar yeni bir ittifak arayışının içerisine girebilir veya yeni oluşumun içinde yer alabilirler. Bir işin sonlanması ve başlaması gibi etkiler altındalar. Evlilik, özel hayat, taşınma, nişan, yer değiştirme, boşanma ile ilgili konular gündemlerinde olacak. Şartlar pek ellerinde değil.

KOÇ

9 Nisan 1990 Kristen Stewart

09 Nisan 1998 Elle Fanning

09 Nisan 1926 Hugh Hefner

10 Nisan 1973 Roberto Carlos

bu tutulmada ev ve aile hayatlarıyla ilgili ani ve beklenmedik olaylar yaşayacaklar. Ayrılma, yer değiştirme veya birlikte yaşama kararı alabilir, aile hayatlarında önemli olaylarla karşılaşabilirler. Alışkanlıklarının ve davranışlarının değişmesi gereken bir süreç içinde olacaklar, sağlıklarına dikkat.