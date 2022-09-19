Pargalı İbrahim'in mezarı bakımsızlıktan çürüyor

Tarihçiler tarafından İstanbul, Fındıklı'daki bu mezarın İbrahim Paşa'ya ait olduğu düşünülüyor.

Arkeolog Murat Sav, bu mezarın Pargalı’ya ait olma olasılığının çok yüksek olmasının nedenlerini şöyle anlatıyor: “Burası, türbe mimarisinde değil, tonozlu ve zindanı andıran bir yapıda. Muhtemelen mezar buraya taşındı. Hücre görünümündeki türbenin, buraya birileri tarafından gizlenmiş gibi bir hali var."

Ancak; mezar bakımsız ve kirli.