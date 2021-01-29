Kaliforniya'dan ödülle döndü 0:00 / 0:00

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Almila Ada, Yağmur Ün, Erhan Yazıcıoğlu ve Perihan Savaş'ın rol aldığı, Emir Mavitan'ın kısa filmi 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi', Queen Palm Film Festivali'nden 'En İyi Moda Filmi' ödülüne layık görüldü. Film, paralel evrenlere geçiş kapısı oluşturan sihirli ve parlak bir inciye, kaybettikleri büyük annelerinden öğrendikleri bilgilerle ulaşmaya çalışan iki kız kardeşin yaşadıklarını hikâye ediniyor.