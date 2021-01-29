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'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi'ne 'En İyi Moda Filmi' ödülü

Emir Mavitan'ın yönetmenliğini ve yapımcılığı üstlendiği 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi' adlı kısa film, Kaliforniya'da düzenlenen Queen Palm Film Festivali'nden 'En İyi Moda Filmi' ödülünü kazandı

'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi'ne 'En İyi Moda Filmi' ödülü
Kaliforniya'dan ödülle döndü
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HABERTURK.COM

Almila Ada, Yağmur Ün, Erhan Yazıcıoğlu ve Perihan Savaş'ın rol aldığı, Emir Mavitan'ın kısa filmi 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi', Queen Palm Film Festivali'nden 'En İyi Moda Filmi' ödülüne layık görüldü. Film, paralel evrenlere geçiş kapısı oluşturan sihirli ve parlak bir inciye, kaybettikleri büyük annelerinden öğrendikleri bilgilerle ulaşmaya çalışan iki kız kardeşin yaşadıklarını hikâye ediniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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