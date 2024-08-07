Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te Fransız Atlet Alice Finot, erkek arkadaşına evlilik teklifi etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te Fransız Atlet Alice Finot, erkek arkadaşına evlilik teklifi etti

        Paris 2024'te kadınlar 3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşına evlenme teklif etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris 2024'te romantik anlar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paris 2024 Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar ve alınan madalyaların yanı sıra sporcuların yaptığı hareketler de gündem olmaya devam ediyor.

        3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşının yanına gelerek evlilik teklifi etti.

        Finot’un yarış sonrası gerçekleştirdiği evlenme teklifi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Teklif, sporcular arasında romantik bir anı olarak hafızalara kazındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?