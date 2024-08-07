Paris 2024'te Fransız Atlet Alice Finot, erkek arkadaşına evlilik teklifi etti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar ve alınan madalyaların yanı sıra sporcuların yaptığı hareketler de gündem olmaya devam ediyor.

3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşının yanına gelerek evlilik teklifi etti.