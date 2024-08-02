Paris 2024'te Iga Swiatek'ten bronz madalya!
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.
Giriş: 02.08.2024 - 18:35 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:35
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda tek kadınlar bronz madalya mücadelesi yapıldı.
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.
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