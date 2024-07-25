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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te okçuluk müsabakaları başlıyor: Mete, Elif, Abdullah ve Ulaş sahne alıyor! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te okçuluk müsabakaları başlıyor: Mete, Elif, Abdullah ve Ulaş sahne alıyor!

        Paris 2024 Olimpiyatları'nda, tarihi Les Invalides'de düzenlenecek okçuluk müsabakaları sıralama atışlarıyla başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:17 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:17
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        Mete Gazoz, Paris'te sahne alıyor!
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        Paris 2024 Olimpiyatları'nda okçuluk müsabakaları perşembe günü sıralama atışlarıyla başlayacak.

        Paris'in tarihi yapılarından Les Invalides'de gerçekleştirilecek mücadeleler, (TSİ) 10.30'da start alacak.

        Kadınlar kategorisinde milli sporcu Elif Berra Gökkır, erkeklerde ise son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer boy gösterecek.

        Okçuluk branşında perşembe günkü sıralama müsabakalarının ardından, 28 Temmuz'da kadın takım, 29 Temmuz'da ise erkek takım finalleri yapılacak.

        Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.

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