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        Haberler Spor Basketbol Paris Basketbol: 89 - Mincidelice JL Bourg: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Paris Basketbol: 89 - Mincidelice JL Bourg: 81 | MAÇ SONUCU

        BKT Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u 89-81 yenerek şampiyonluğa uzandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:20 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:20
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        Avrupa Kupası'nda şampiyon Paris!
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        Paris Basketbol, BKT Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Mincidelice JL Bourg'u 89-81 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Arena'da iki Fransız takımı Mincidelice JL Bourg ile Paris Basketbol karşı karşıya geldi.

        Çekişmeli geçen mücadeleyi 89-81 kazanan Paris Basketbol, final serisini 2-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

        Turnuvada ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Paris ekibi, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

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