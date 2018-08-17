Paris FC - Beziers maçı istatistikleri

Fransa Ligue 2 maçında Paris FC ile Beziers, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 5 puanlı Paris FC 8. sırada bulunuyor, Beziers 6 puana sahip ve 7. sırada. Paris FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Beziers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 188. İddaa'da Paris FC kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Beziers kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Paris FC son haftadaki Creteil müsabasında 2-0 kazandı.

Beziers ise Belfort maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Paris FC, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Beziers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Beziers, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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