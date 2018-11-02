Paris FC - Sochaux düellosu

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Paris FC, 02 Kasım 2018 Cuma günü Sochaux takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. 20 puanlı Paris FC 7. sırada bulunuyor, Sochaux 13 puana sahip ve 14. sırada. Paris FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sochaux son 5 mücadelede 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 218 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paris FC kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Sochaux sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15.

Paris FC son hafta oynanan Clermont maçında 2-2 berabere kaldı.

Sochaux ise Bourg-Peronnas karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, alan Paris FC, 7 gol attı ve 1 gol yedi.

Sochaux, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sochaux, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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