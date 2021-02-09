O dönemlerde korktuğu için ailesine olup, bitenleri anlatamadığını söyleyen Hilton, panik atak geçirdiğini ve her gün ağladığını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü yıldız, bu olay yüzünden kendini mahkum gibi hissettiğini belirtmişti.