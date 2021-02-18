NİŞANLANDILAR

Tepeden tırnağa beyaz giymeyi tercih ettiği görülen çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Biri kız, diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmayı planlayan Paris Hilton'un gösterişli elmas yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.

O anları takipçileriyle paylaşan 40 yaşındaki ünlü isim, gönderisine, "Peri masalı rüyam gerçek oldu. Gelecekteki kocamı çok seviyorum. En iyi doğum günü sürprizi... Karın olacağım için çok heyecanlıyım" notunu düştü.

Tekliften sonra aile bireyleri de ünlü çiftin arasına katıldı ve böylelikle nişan merasimi de yapılmış oldu.