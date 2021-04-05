"KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Gelecekteki kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini söyleyen ve erkek çocuğu için de isim aradığını ifade eden Hilton, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şehir ismi istemiyorum ama bilemiyorum. Karar vermek zor. London (Londra) ismi kız için kesin kararım. Erkek ismi için ise karar vermeye çalışıyorum.