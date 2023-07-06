Paris'in "kalbi" Şanzelize'de protestolar nedeniyle turistlerin yerini demir bariyerler aldı

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Halen tenhalığını koruyan ve kundaklama girişimlerine de maruz kalan caddede yol boyunca konuşlanan polis araçları görülüyor. Hükümet, tahrip edilen her şeyin gecikmeden yeniden inşa edilmesi için genelge çıkarsa da Şanzelize Caddesi'nde restorasyon çalışmalarının uzun bir süre alacağı öngörülüyor.