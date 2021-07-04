Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Barcelona ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Arjantin ile şu anda Copa America'ya odaklanmış durumda.

Son gelen bilgiler Barcelona ile yeni bir sözleşmeyi işaret etse de AS Gazetesi'nin haberine göre, Paris Saint-German araya girdi ve Arjantinli yıldıza teklif gönderdi.

Messi'yi gelecek sezon kadrosuna dahil etmek için çalışmalar yapan Paris ekibinde Leonardo ve Al-Khelaifi devrede. Wijnaldum, Achraf Hakimi, Donnarumma ve Sergio Ramos ile imza aşamasına gelen PSG, Barcelona'nın prensipte teklif ettiğinden daha yüksek bir teklifle Messi'nin kapısını çaldı.

34 yaşındaki yıldızın geleceği konusunda acele etmeyen Fransız kulübü, Avrupa futbolunda yılın imzasını atmak için Copa America'nın bitmesini bekleyecek.