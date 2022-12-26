Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Paris saldırısının zanlısı "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanacak

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde saldırı gerçekleştiren ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 69 yaşındaki Fransız zanlı, "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanacak.

Paris saldırısının zanlısı
AA

Fransa’nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının gözaltındaki şüphelisinin "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız William M, bugün sorgu hakimine ifade verdi.

Sorgu hakimi, şüpheliye "ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs" suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.

SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE SALDIRMIŞ

Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Saldırının şüphelisi olarak 69 yaşındaki "William M." olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Saldırı şüphelisi, 24 Aralık'ta doktor muayenesinde, sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Şüpheli hakkında dün akşam yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Paris Savcılık Ofisi, dün, şüphelinin gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf ettiğini açıklamasını yapmıştı.

Savcılık açıklamasında, şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtilmişti.

Fotoğraf: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fransız Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
DÜNYA Fransız Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Sisi: "Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız"
DÜNYA Mısır, milli projelere sağlanan fonu azaltmayacak
Gürcistan Başbakanı: Ukrayna'daki savaş dünya düzenini altüst eden en büyük sorun
DÜNYA "Ukrayna'daki savaş en büyük sorun"
Rus kanalından Avrupa'ya 'enerji krizi' mesajı
DÜNYA Rus kanalından Avrupa'ya 'enerji krizi' mesajı
ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin önüne otobüs dolusu göçmen bırakıldı
DÜNYA Harris'in evinin önüne otobüs dolusu göçmen bırakıldı
İşe alma vaadiyle kandırdılar: 28 kişi 1 ay boyunca tren saydı
DÜNYA 1 ay boyunca sadece tren saydılar
İran'da "zorunlu başörtüsünün ihlali" gerekçesiyle 2 iş yeri kapatıldı
DÜNYA İran'da "zorunlu başörtüsünün ihlali" gerekçesiyle 2 ...
Evlilikleri sallantıda olanlar için ilginç bir yöntem: Evlilik Hapishanesi!
DÜNYA Evlilikleri sallantıda olanlar için ilginç bir ...
İspanya´da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA İspanya'da yolcu otobüsü nehre uçtu
Norveç Adalet Bakanı Mehl'in paylaşımı yine ülkesinde gündem oldu
DÜNYA Norveçli bakanın paylaşımı yine gündem oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.