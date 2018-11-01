Paris S.G. - Lille maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Paris S.G., 02 Kasım 2018 Cuma günü Lille takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:45. 33 puanlı Paris S.G. 1. sırada bulunuyor, Lille 25 puana sahip ve 2. sırada. Paris S.G. son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lille, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 104 kodlu maçı oynayanlar; Paris S.G. galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.30, Lille galibiyet oranı 12.00. 2.5 gol altının oranı 3.00, 2.5 gol üstünün oranı 1.15.

Paris S.G. son haftadaki Caen müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Lille ise St Etienne karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Paris S.G., evinde 6 galibiyet, yaşadı ve 24 gol atıp 2 gol yedi.

Lille, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lille 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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