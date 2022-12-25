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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paris sokakları karıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokaklara dökülerek polisle çatıştı. Olaylardan sokaktaki Fransız vatandaşları da etkilendi. 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

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  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi.
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Binlerce terör örgütü PKK yanlısı, Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi.
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.

     

     
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Fransız haber kanalı BFMTV'ye konuşan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Cumhuriyet Meydan'ında toplanan PKK destekçilerinin şiddete başvurduğunu, olaylar sırasında 31 emniyet mensubu ve bir göstericinin yaralandığını bildirdi.

     

     
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Şiddet olayları nedeniyle 11 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

     

     
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    IRKÇI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

    Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

     

     
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Gözaltına alındığına ırkçı açıklamalarda bulunan 69 yaşındaki saldırgan, polislere ilk olarak "Kaç tane öldürdüm?" diye sordu ve "Kürt toplumunu" hedef almak istediğini söyledi.

     
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    SALDIRGAN PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE SEVK EDİLDİ

    Diğer yandan, saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

    Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.
  • Fransa'dan son dakika | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oluyor?

    Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.

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