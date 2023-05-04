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Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

Arjantinli süperstarın izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği için iki hafta süreyle kadro dışı kaldığı yönündeki haberlerin ardından PSG taraftarı peki gösterdi. PSG'nin ultra taraftar grubu, kulüp genel merkezinin önünde protesto gösterileri düzenledi ve yıldız ikiliye küfürler yağdırdı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı kalan ve Fransa Kupası'nda Marsilya'ya elenen PSG'de taraftarlar isyan etti. 
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    PSG taraftarları, bu başarısızlığın ardından Neymar ve Messi'yi gözüne kestirdi.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Ligue 1'de Loirent karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Suudi Arabistan'a tatil için izinsiz giden Messi'ye hakaretler yağdırdılar.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Taraftarlar, bekleneni veremeyen takımın iki yıldız ismine karşı oldukça öfkeliydiler. Brezilyalı yıldız Neymar da bu öfkeden nasibini aldı.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    "Neymar, buradan kaybol!" diyerek Neymar'ı da boş geçmedi.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Brezilyalı oyuncu, Şubat ayında yaşadığı ayak bileğindeki sakatlıktan bu yana PSG'de forma giyemedi ve takımdan ayrı kalmaya devam ediyor.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Protesto altında kalan sadece iki oyuncu değildi. Ultras, kulübün başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye yönelik de üzüntülerini dile getirdiler.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    NELER BEKLENİYOR?

    Fransız basınından L'equipe, Ligue 1'de Loirent karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Suudi Arabistan'a tatil için izinsiz giden Messi ile PSG yönetiminin yeni sezonda devam etmek istemediğini aktardı.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Messi için yeni sezonda Arabistan iddiları sürerken, Barcelona'nında yıldız ismi takıma geri getirmeyi amaçladığı biliniyor.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Neymar'ın ise İngiltere Premier Lig'den talipleri olduğu bildirildi. Aktarılana göre Premier Lig'in 3 dev kulübü Chelsea, Manchester United ve Manchester City, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    NELER YAŞANDI?

    Messi ve Neymar, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için PSG'ye getirildi, ancak Avrupa'nın en büyük kupasını kazanamadılar.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    PSG, bu sezon Bayern Münih tarafından son 16'da elendi ve yoğun yatırıma rağmen kıtanın en iyi takımı unvanını almaya yakın bile görünmedi.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Christophe Galtier'in ekibi; bu sezon şampiyonluğu kazanma yolunda ilerliyor, ancak 2023'teki formları oldukça zayıftı.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

    Fransız devi, yılın başından bu yana Ligue 1'de altı kez yenildi ve Fransa Kupası'nda Marsilya'ya elenmekten kurtulamadı.
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar
  • Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar

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