Paris'te 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

90 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan konser salonu önünde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar törenle yerleştirildi. Parisliler, polisin geniş güvenlik önlemleri arasında anma programının yapıldığı yerleri ziyaret edip çiçek bıraktı. Törene Başbakan Jean Castex ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yanı sıra milletvekilleri ile birçok yerel yetkili katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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