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Paris'te 2017'den bu yana 1164 işletme, gösteriler ve Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etti

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin gösterileri, emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 2017'den bu yana 1164 işletme iflas etti.

Paris'te 2017'den bu yana 1164 işletme, gösteriler ve Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etti
Paris ekonomisini sarı yelekliler ve Kovid-19 vurdu
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AA

Paris Belediyesi, Paris Ticaret ve Endüstri Odası ile Paris Şehir Planlama Atölyesinin ortaklaşa hazırladığı raporda, 2020'de başkentteki işletmelerin ve mağazaların sayısının 61 bin 541'e düştüğü belirtildi.

Raporda, Paris'te 2 yıl süren sarı yeleklilerin gösterileri, 2019'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemler, kentte yapılan yol çalışmaları ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 2017'den bu yana 1164 işletmenin iflas ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kapatılan işletmelerin 1097'sinin giyim ve ayakkabı mağazası olduğu kaydedildi.

Fransa'da kafe, restoranlar ve spor salonları gibi işletmelerin Kasım 2020'den bu yana Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması ve 3 Nisan'dan bu yana alınan yeni önlemler çerçevesinde temel ihtiyaç ürünlerinin satılmadığı mağazaların hizmet vermemesinin bu işletmeleri ekonomik olarak daha da etkilemesi bekleniyor.

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