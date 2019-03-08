Paris'te Cremieux Sokağı sakinleri: Instagramcı istilasından bıktık

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Paris'te, Arnavut kaldırımlı, güzel evlerle kaplı Cremieux Sokağı'nın sakinleri, Instagram'da paylaşmak için fotoğraf çekenlerden bıktıklarını söyledi. Belediyeden, belirli saatlerde sokağa girişin kısıtlanmasını istiyorlar.
Çok sayıda "beğeni" alan binlerce fotoğrafla Instagram'da büyük ilgi gören Cremieux Sokağı'nın bir sakini, sokaktaki tüm istenmeyen faaliyetleri belgelediği bir Instagram hesabı açtı.
Seyahat güncesi yazarı Kris Morton, sokakta yaşananların mükemmel fotoğraf arayışının nasıl bir sorun haline gelebileceğini gösterdiğini söyledi.
Sokağın sakinleri, giriş ve çıkışlara kapılar konulmasını ve kapıların yoğun saatlerde, akşamları, haftasonları ve iyi ışığın mükemmel Instagram fotoğrafını arayan insanlaı çektiği güneşin doğuş ve batış saatlerinde kapatılmasını istedi.
Bir sokak sakini France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Yemeğe oturuyoruz ve tam dışarıda insanlar fotoğraf çekiyor, rap şarkıcıları penceremizin altında video klip çekerken iki saat geçiriyor veya bekarlığa veda partileri yapanlar bir saat boyunca bağırıyor. Açıkçası, bıktık artık." dedi.
Kris Morton, BBC'ye yaptığı açıklamada, İzlanda, Venedik ve Peru'daki Machu Picchu'da, Instagram kullanıcılarının kabul edilemez davranışlarına tanık olduğunu söyledi.
Morton, "Machu Picchu'dun teraslarında durmuştuk ve erkek arkadaşımla yukarıdan bakıp, terasların hepsinde her bir klişe Instagram pozunu aynı anda çekerleri görmüştük. Bir kadın ve yanındaki erkek yolu kapatıp, onlarca poz fotoğraf çekene kadar bekledik. Sonra da dayanamadık ve fotoğraf makinelerinin önünden geçip, yürüdük" dedi.
Kris Morton ayrıca burada suçlanması gerekenin, Instagram uygulaması değil insanların davranışları olduğunu da vurguladı:
"Sadece Instagram için fotoğraf çekmek sorun değil ve bu fotoğraflar insanları seyahat etmeye ve dünyayı görmeye teşvik ediyor. Ama özel mülklere izinsiz girmek, belirli noktaları işgal edip, 100 farklı pozda fotoğraf çekerken, başkalarının tadını çıkarmasını ya da kendi fotoğraflarını çekebilmesini engellemek, daha iyi fotoğraf almak için çitlerden atlayıp, yoldan çıkmak kabul edilebilir değil.
"Instagram'ı istediğniz gibi kullanın ama biraz makul olun ve ev sahiplerine, diğer gezginlere ve çevreye saygılı olun."
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