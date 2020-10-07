Paris'te evsizlerin kaldığı barınaklarda Kovid-19'a yakalanma oranları yüzde 94’ü buluyor

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Medecins Sans Frontiers (MSF),Epicentre ve Pasteur Enstitüsü tarafından Ile-de-France bölgesinde 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında aşırı kalabalık ve kötü koşullardaki 14 barınak ve hostelde antikor araştırması yapıldı. Araştırma, Paris, Val d’Oise ve Seint-Saint-Denis kentlerinde 10 acil durum barınağı, 2 yemek dağıtım noktası ve 2 işçi hostelinde yaşayan 818 katılımcı üzerinde yapıldı. Bazı yerlerde yüzde 18, bazı yerlerde yüzde 94 oranında Kovid-19 enfeksiyonu görüldüğünü ortaya koyan araştırma, virüsün özellikle oda, banyo ya da mutfağın paylaşıldığı tesislerde çok daha hızlı yayıldığını gösterdi.

Acil durum sığınaklarında hastalığın görülme oranı yüzde 23 ile 62 arasında değişirken, yemek dağıtım noktalarında yüzde 18 ile 35 arasında, işçi hostellerinde de yüzde 82 ile 94 arasında değişti.

- 2 kişiden 1’inin virüsle temaslı

Araştırma, acil durum sığınaklarında yaşayan 543 kişide, her 2 kişiden 1’inin virüsle teması olduğu ve antikor geliştirdiğini belirledi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan antikor testleri ise tüm Ile-de-France bölgesinde her 10 kişiden birinin Kovid-19 antikoru geliştirdiğini gösteriyor.

MSF, kış yaklaşırken evsizlere geçici barınak sağlama amacıyla uygulanan acil durum önlemlerinin yeni salgın öbekleri oluşturmasının önüne geçilmesi gerektiğini, evsizlerin Kovid-19’a yakalanma riskinin artmayacağı uygun barınaklara konulması gerektiği uyarısında bulundu.

Fransa'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 634 bin 763 iken salgında bugüne kadar 32 bin 365 kişi yaşamını yitirdi.