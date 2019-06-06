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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Paris'te kuyumcu soygunu kamerada! 200 bin Euro'yu böyle çaldılar

DHA

Paris’te biri şapkalı diğeri motosiklet kasklı iki silahlı bir kuyumcuyu soydu. İçeriye müşteri gibi giren ve aniden silah çeken soyguncular, 200 bin Euro değerindeki değerli takıları çalarak kaçtı

Paris

Olay, Fransa’nın başkenti Paris’in Franklin Delano Roosevelt caddesinde meydana geldi. Biri şapkalı, diğeri motosiklet kasklı iki kişi, caddede bulunan kuyumcuyu soydu.

Kuyumcu dükkânının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncuların kapıyı çaldığı; içeriye müşteri gibi girdikleri görüldü. Şapkalı olan soyguncu, dükkânın içerisindeki vitrin camlarını kırarak eşyaları çalarken, diğerinin işletme sahibini zapt ettiği görüldü.

Ayrıca, durumu fark eden vatandaşların sopalar ile soyguncuları kovaladığı görüldü.

200 BİN EURO DEĞERİNDE MÜCEVHER ÇALINDI

Yerel medya, soygunda 200 bin Euro değerinde değerli eşyanın çalındığını; soyguncuların olay yerinden motosikletler ile kaçtıklarını duyurdu.

Polisin, soyguna dair geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.

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