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Paris’te düzenlenen 1 Mayıs gösterisinde gergin anlar yaşandı

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen 1 Mayıs gösterisi, polis ile eylemciler arasındaki gergin anlara sahne oldu.

HABERTURK.COM / Ajanslar
  • 01
    Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!

    Paris'te sendikaların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Nation Meydanı'na yürüdü. Eylemin başlamasıyla göstericiler ile polis arasında birçok kez arbede yaşandı, polis çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazı kullandı.

     

     
  • 02
    Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!

    Gösteride çok sayıda çöp bidonu ateşe verildi, çok sayıda banka ve dükkanın camları kırıldı. Organik ürünler satan bir mağaza da camları kırılarak yağmalandı.

     

     
  • 03
    Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!

    “Emmanuel Macron, patronların Cumhurbaşkanı, seni gelip evinden alacağız”, “Bize pahalıya mal olan işçiler değil, patronlar ve hissedarları” dövizlerinin taşınmasının yanı sıra kapitalizm ve faşizm karşıtı sloganlar atılan eylemde, birçok iş yeri ve otobüs durağının camlarına polis ve kapitalizm karşıtı yazılar yazıldı.

     

     
  • 04
    Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkentteki gösteride aralarında eylem sırasında bir itfaiye görevlisine saldıran kadının da bulunduğu 54 kişinin gözaltına alındığı ve 8 polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığını belirtti.

     

     
  • 05
    Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!

    Darmanin, gözaltına alınan kişi sayısının artabileceğini belirtti.

     

     
  • 06
    Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!

    1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ülke genelinde düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığı göre 116 bin 500, organizatörlerden Genel İş Konfederasyonuna (CGT) göre de 210 binden fazla kişi katıldı.

     

     
  • 07
    Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!
  • 08
    Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterisi!

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