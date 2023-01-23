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Paris'te silahlı kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te elinde silahla dolaşan bir kişi, silahı polislere doğrultması üzerine vurularak öldürüldü

Paris'te polis, silahlı bir kişiyi öldürdü
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AA

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi. Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrultması üzerine polisler şüpheliye ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; adli kaynaklar, ölen kişinin özellikle polislere karşı bir söz söylemediğini ancak tehditkar olduğunu kaydederek, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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