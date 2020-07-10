'Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cesetleri kemiriyor'

Fransa'nın başkenti Paris'te bilimsel çalışmalar için bağışlanan binlerce kadavranın bir üniversitenin deposuna gelişigüzel atıldığı, kesik baş ve organlarla ceset yığınları arasında dolaşan sıçanların bunları yemeye başladığı haberleri üzerine açılan soruşturmanın ilk aşaması tamamlandı. Savcılık dosyayı mahkemeye sevk etti.

L'Express dergisi tarafından geçen Kasım'da gündeme getirilen skandalın ardından Paris Descartes Üniversitesi Kadavra Bağış Merkezi (CDC) kapatılmıştı.

Dergi, haberinde 2016'da çekilmiş bir fotoğrafa gönderme yaparak yerlere atılan, çürümeye başlamış ve sıçanlar tarafından kemirilmiş cesetlerle dolu merkez için "Paris'in göbeğinde bir toplu mezar" demişti.

1953'te açılan CDC Avrupa'nın en büyük kadavra merkeziydi.

'Cesetler çarpışma testleri için 900 Euro'ya satılıyor'

L'Express'in haberinde bazı cesetlerin ve organların arabaların çarpışma güvenliği testleri için özel şirketlere satıldığı iddialarına da yer verilmişti. Dergi, bir cesedin 900 Euro, uzuvların da 400 Euro'ya kadar satıldığını yazmıştı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra üniversite özür açıklaması yayımlamış, yakınlarının cesetlerini bağışlayan 80 kadar aile şikayetçi olmuştu.

Ailelerin avukatı Frederic Douchez, bu aşamadan sonra soruşturmanın derinleştirilmesini umduklarını söyledi.

Hükümet geçen ay üniversitenin kadavra merkezinin idaresinde etik kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğini açılmıştı.