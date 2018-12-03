Fransa'nın başkenti Paris'te, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler" tarafından cumartesi düzenlenen eylemlerin yol açtığı hasarın 3 ila 4 milyon avro olduğu belirtildi.



3-4 MİLYON AVROLUK HASARA YOL AÇTI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon avroluk hasara neden oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler" tarafından cumartesi düzenlenen eylemlerin yol açtığı hasarın 3 ila 4 milyon avro olduğu belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon avroluk hasara neden oldu.

Dünyaca ünlü markaların mağazaları, pastaneler ve otomobil galerilerinin bulunduğu caddede esnaf, gösteriler nedeniyle kepenk kapatmış, bazı iş yeri ve ATM'ler de yağmalanmıştı.

PROTESTOLAR

Ülke genelinde sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.



PARİS SOKAKLARI CEHENNEME DÖNDÜ

Göstericiler, Paris caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

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