Paris’te bir Dang Humması vakası sonrası sivrisineklere ilaçlama operasyonu yapıldı Fransa'nın başkenti Paris'in bir bölgesinde dün Dang Humması ve Zika virüsü taşıyan kaplan sivrisineklere karşı ilaçlama operasyonu yapıldı. İlçe Belediye Başkanı Jerome Coumet, bir kişinin seyahat sonrasında Dang Humması taşıdığı tespit edilmesi üzerine ilaçlama yapıldığını açıkladı

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Anne Souyris’in dün erken saatlerde bizzat katıldığı büyük çaptaki ilaçlama operasyonunun Paris’te bir ilk olduğu belirtildi. Souyris, Paris’in 20 bölgesinden bir tanesi olan 13’üncü bölgede yapılan ilaçlama için özellikle Dang Humması taşıyan kaplan sivrisineklerini hedeflediklerini ifade etti.

13’üncü bölgeden sorumlu İlçe Belediye Başkanı Jerome Coumet, bazı yerlerde ikinci bir ilaçlama yapıldığını belirterek “Bu operasyon, 13'üncü bölgede yurt dışı gezisinden dönüşte kanıtlanmış bir dang humması vakasının ardından önlem olarak Bölgesel Sağlık Kurumu tarafından başlatıldı” dedi.

Kaplan cinsi sivrisinekler tarafından taşınan ve bulaştırılan Dang Humması, aynı zamanda kemiklerde şiddetli ağrıya sebep olduğu için ‘kırık kemik humması’ olarak da bilinir. Dang Humması ve Zika virüsü, hamilelik sırasında anneye bulaşması halinde bebeğe ciddi zarar vermektedir.