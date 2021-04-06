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Paris’te Covid önlemlerini ihlal eden ‘lüks partiler’ hakkında soruşturma: 'Buraya girdikten sonra Covid diye bir şey kalmıyor'

Fransız polisi koronavirüs önlemlerini ihlal eden gizli partiler ve akşam yemekleri düzenlendiği iddialarının ardından soruşturma başlattı.

Paris’te Covid önlemlerini ihlal eden ‘lüks partiler’ hakkında soruşturma: 'Buraya girdikten sonra Covid diye bir şey kalmıyor'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Fransız medyası zengin Parislilerin gizli partiler düzenlediğini aktarıyor

Fransız polisi koronavirüs önlemlerini ihlal eden gizli partiler ve akşam yemekleri düzenlendiği iddialarının ardından soruşturma başlattı.

M6 adlı bir özel televizyon kanalının gizli kameralarla söz konusu partileri görüntülemesi ülkede "Zenginlere ayrı, yoksullara ayrı kurallar uygulanıyor" tartışmalarına yol açtı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kuralları ihlal eden bu tür etkinliklerin "kesinlikle kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Fransa'da son dönemde Covid-19 vakalarında büyük bir artış var. Günlük 40 bin civarında vakanın görüldüğü Fransa, bu alanda Avrupa'da açık ara birinci. 4 Nisan verilerine göre ülkede 5 bin 341 kişi yoğun bakımda.

Bu nedenle temel ihtiyaçları karşılayan dükkanlar dışında tüm mağazalar kapalı. Akşam 7'den sabah 6'ya kadar da sokağa çıkma yasağı var.

Görüntüleri Twitter hesabından da yayınlayan M6, söz konusu partilerin menülerinde havyar ve şampanyanın yer aldığını, menülerin usta şefler tarafından hazırlandığını, mekanlarda maske zorunluluğu olmadığını aktardı.

https://twitter.com/m6info/status/1378089447271596038

Paris'in "lüks muhitlerinden birinde" çekildiği söylenen görüntülerde mekana bir apartmanın içinden giriliyor.

Davetli kılığındaki muhabirle konuşan bir garson "Buraya gelenler maske takmıyor, mekana girdikten sonra Covid diye bir şey kalmıyor" derken duyuluyor.

Söz konusu mekanda menülerin 160-490 euro arasında olduğu aktarılıyor.

Görüntülerde yer alan bir diğer mekana ise 220 ödeyerek girildiği, içerde insanların önlemleri hiçe sayarak öpüştüğü belirtiliyor.

Mekanda bir kadının "Bu hafta 2-3 gizli restoranda bazı bakanlarla yemek yedim" dediği duyuluyor.

Videonun yayılmasının ardından #OnVeutLesNoms (İsimlerini İstiyoruz) etiketi Twitter'da Fransa gündeminin ilk sırasına yerleşti.

M6 kanalı görüntülerin gerektirdiği cezaları da paylaştı. Bunlar arasında başkalarının hayatını tehlikeye atma suçundan bir yıl hapis ve 15 bin euro para cezası, maske takmamaktan 135 euro ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 135 euro para cezası yer alıyor.

Görüntülerle ilgili soruları yanıtlayan Darmanin, mevcut krizde zengin ve ayrıcalıklı insanlara farklı kurallar uygulanmadığını söyledi.

Darmanin, "Görüntülerin gerçek olduğu ortaya çıkarsa bu kişilerin yargılanması gerekir" diye konuştu.

Polislerin her gün yoksul mahallelerde mangal partilerine baskın düzenlediğini hatırlatan Darmanin "Başkentin en lüks muhitlerinde de herkes için aynı kurallar geçerli" dedi ve ekledi:

"Parti yapma hakkı olanlar ve olmayanlar diye iki ayrı sınıf bulunmuyor."

Bakanların da bu tür mekanlara gittiği iddiası üzerine bir açıklama yapan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise tüm bakanların "istisnasız bir şekilde kurallara uyduğunu" söyledi.

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