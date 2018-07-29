Fransa’nın başkenti Paris’teki bir kadının şiddete maruz kaldığı görüntüler otaya çıktı. Paris’in 19’uncu bölgesinde bir kadına sokak ortasında tokat atıldı.

Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 24 Temmuz günü restoranın yanındaki kaldırımda hızlıca arkasına bakarak gelen bir kadına elinde bir torba ile peşinden gelen bir adamın tokat ettığı görülüyor.

Peşinden bağırarak gelen adamı görünce durup bakan genç kadına adamın şiddetli bir tokat atması üzerine kafede bulunan tüm müşterilerin şok olduğu ve bir genç adamın sandalye alarak tacizciye yöneldiği, fakat bir şey yapamadığı kameraya yansıdı.

Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ