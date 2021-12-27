Gözlerine inanamadı! Aracını bu halde buldu 0:00 / 0:00

DHA

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Sabah otoparkta meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler 07 AUF 559 plakalı aracın şoförüne telefonla ulaşıp haber verdi. Olay yerine gelen ve aracına yapılan saldırı sonrası durumu gören araç sahibi gözlerine inanamadı.

Aracın adeta hurdaya çevrildiği olay sonrası daha önce de tehdit edildiğini söyleyen Mustafa Keklikoğlu, "Benim dükkanım var, dükkanımın önüne araba koyuyorlar iş yaptırmamak için. Benden para istediler, şikayetçi oldum. Dükkanıma silah sıkmakla tehdit ettiler ve sonuç bu. Biz boyun bükmedik diye başımıza böyle şeyler geliyor" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.