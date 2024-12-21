Park halindeki 2 araca pompalı tüfekli saldırı

Park halindeki 2 araca pompalı tüfekle ateş açtılar
Çorum'da park halindeki 2 hafif ticari araca kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Kaçan 3 şüpheli aranıyor
Çorum'da park halindeki 2 araca pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler aranıyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan E.Y.'ye ait hafif ticari araç ile O.Y.'ye ait hafif ticari araca, motosikletle geçen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.
Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.
İncelemede, çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.