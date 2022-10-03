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Haberler Gündem 3. Sayfa Park halindeki aracı alevler sardı! 2 kadın hayatını kaybetti
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TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı; 2 kadın öldü

Samsun'da meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Olayda TIR'ın çarptığı park halindeki otomobil alev alarak yandı. Araçtaki 2 kadın yaşamını yitirdi

Park halindeki aracı alevler sardı! 2 kadın hayatını kaybetti
Park halindeki aracı alevler sardı! 2 kadın hayatını kaybetti
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DHA

Samsun'un Kavak ilçesinde TIR'ın çarptığı park halindeki otomobil alev alarak yandı. Araçtaki 2 kadın hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Köprülü kavşak altında arıza yapan bir otomobili sürücüsü yolun sağına çekti.

Bu sırada aynı istikamette giden A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobilde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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