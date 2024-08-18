Park halindeki araçlara zarar verip kaçtı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos'ta açık otoparkta bulunan bazı araçlara zarar verildiği yönünde ihbar aldı.

Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemelerde, 10 aracın aynalarının kırıldığı, lastiklerinin patlatıldığı ve araçlarda çizik ve göçükler meydana geldiği tespit edildi.

Polis, şüpheliyi tespit edebilmek için çevredeki 42 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi.

Kamera kayıtlarından şüphelinin olay gecesi bir motosikletten inerek otoparka doğru yürüdüğünü tespit eden polis ekipleri, eşkali belirlenen şüpheli K.B'yi (22) gözaltına aldı.