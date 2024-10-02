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        Park halindeki araçta şüpheli ölüm

        Erzurum'da yol kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Aracın ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:24
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        Park halindeki araçta şüpheli ölüm
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        Erzurum-Artvin kara yolu Söğütyanı Mahallesi girişinde İstanbul plakalı otomobilin park halinde beklediğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye giden jandarma ekipleri, şoför koltuğunda başından vurulmuş erkek cesedi buldu.

        Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 27 yaşındaki Timur Turan'a ait olduğunu belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Turan'ın cesedi, sağlık ekiplerince ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Erzurum
        #şüpheli ölüm
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