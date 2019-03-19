Yeni İstanbul Havalimanı ve Göktürk’e 6 dakika sürüş mesafesinde bulunduğu belirtilen, Park Inn by Radisson İstanbul Airport Odayeri Hotel kapılarını açtı. 200 yataklı 97 odası bulunan tesis, lokal malzemelerle hazırlanan yerel ve uluslararası yemeklerden oluşan Garden Restaurant, Lobby&Lounge Bar, dört toplantı odası, fitness salonu, kütüphane ve aktivite alanlarıyla hizmet veriyor.

Otelde, standart, stüdyo, superior, junior süit ve süit olmak üzere 5 farklı oda çeşidi bulunuyor.

Günübirlik ziyaretçileri de ağırlayan tesis, Garden Restaurant’ın önünde özel tasarlanmış barbekü barda doğum günleri, şirket organizasyonları ve kır düğünleri gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapabiliyor.

KÖYÜN TARİHİ 140 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Odayeri Köyü’nün hikayesi ise yaklaşık 140 yıl önce Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelenlerin buraya yerleşmesiyle başlıyor. Hıristo isimli bir oduncunun kendine tek odalı bir ev yapıp, civardan gelen herkesi ağırlamasıyla dilden dile “Hiristo’nun tek odalı evine gidelim” anlamına gelen “Odayerine gidelim” deyimi yerleşiyor ve köyün ismi “Odayeri” olarak kalıyor.