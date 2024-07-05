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        Haberler Gündem 3. Sayfa Park yeri kavgası cinayetle bitti | Son dakika haberleri

        Park yeri kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

        Çankırı'da 23 yaşındaki Özkan Uçar motosiklet park yeri nedeniyle kavga ettiği 19 yaşındaki H.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:01
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        Park yeri kavgası cinayetle bitti
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        Çankırı'daki olay, dün gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta meydana geldi. Özkan Uçar ile H.S. arasında motosiklet park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S., üzerindeki bıçağı çekip Özkan Uçar'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan H.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Uçar’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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