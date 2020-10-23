Park yeri kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı - DENİZLİ

AA

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 460 Sokak'ta bekçi Ramazan U. ile Burak G. ve iki arkadaşı arasında park yeri konusunda tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre, Burak G'nin pompalı tüfek doğrultması üzerine Ramazan U, tabancasını çıkardı. Olayda Burak G, sağ kolundan tabancayla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili Ramazan U. ve iki kişi gözaltına alındı.Ramazan U'nin ifadesinde, park yeri nedeniyle tartıştığı kişinin kendisine pompalı tüfekle ateş etmek istediği sırada uyarı amaçlı havaya ateş açtığını, durmaması üzerine kendisini koruma amaçlı ateş etmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.